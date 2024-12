Femeie, beata si posibil drogata, retinuta dupa ce a lovit cu masina un autoturism condus de o politista aflata in timpul liber

O femeie de 30 de ani din Arad a fost retinuta dupa ce provocat un accident rutier, lovind cu masina un autoturism condus de o politista aflata in timpul liber. Politistii au constatat ca femeia de 30 de ani consumase alcool, avand 1,40 mg./l. alcool pur in aerul expirat, iar aparatele au indicat si posibila prezenta a substantelor psihoactive."Din primele cercetari a reiesit ca o femeie de 30 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din municipiu, a intrat in ... citește toată știrea