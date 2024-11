Fermierii din Banat fac eforturi mari sa supravietuiasca la trei ani de cand s-a declansat razboiul la granita

Cosmin Micu, administratorul fermei Procereal Agrosan Manastiur din judetul Arad, atentioneaza ca, din cauza preturilor la cereale care nu acopera pe deplin cheltuielile si nu aduc plus valoare agricultorilor in lipsa productiilor adecvate, fermierii fac eforturi mari sa supravietuiasca la trei ani de cand s-a declansat razboiul la granita tarii, iar piata nu pare sa se echilibreze.In 2010, un kg de porumb era 1 leu, iar in 2024, a scazut 85 de bani, in loc sa creasca. Salariu la un operator ... citește toată știrea