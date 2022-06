Festivalul Berii revine, dupa 15 ani, la Arad, cu Dr. Alban si Rednex

Festivalul Berii revine in municipiul Arad dupa 15 ani si va avea loc pe Strandul Neptun in perioada 24 - 26 iunie, printre artistii invitati sa sustina spectacole numarandu-se Dr. Alban si Rednex, iar organizatorii cred ca peste 80.000 de persoane vor participa in cele trei zile, pentru care pretul sortimentului principal de bere a fost plafonat la 5 lei.Primarul municipiului Arad, Calin Bibart, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca odata cu editia din acest an se doreste reluarea ... citeste toata stirea