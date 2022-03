Festivalul "Dor de primavara, dor de Eminescu" 2022, cu un juriu international

Festivalul Primaverii "Dor de primavara, dor de Eminescu" va avea loc la Costei, in Serbia, unde eurodeputata umanista, Maria Grapini, din Timisoara, va face parte din juriul international al evenimentului."Eminescu este unic in lume si merita respectul fiecarei generatii in parte! In ziua in care vom uita de Eminescu, vom uita de tara! Lui Eminescu trebuie sa-i aducem un urias omagiu in fiecare zi, iar vasta sa opera trebuie predata in scoli", a precizat europarlamentarul umanist, Maria ... citeste toata stirea