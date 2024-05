Festivalul Educatiei 2024, la Iulius Town Timisoara

ROMEnt impreuna cu Universitatea Politehnica din Timisoara si Iulius Town organizeaza Festivalul Educatiei 2024, la cel mai mare centru comercial din zona de Vest a tarii, Iulius Town, in perioada 23-25 mai.Evenimentul isi propune sa fie un real punct de referinta in domeniul educational, imbinand angajamentul comunitatii locale fata de inovatie, cultura si orientarea in cariera a tinerilor care se pregatesc sa paseasca intr-o noua etapa din viata lor scolara sau academica.Obiectivul ... citește toată știrea