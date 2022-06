Festivalul educatiei in Timis. Oferta USAMVB Timisoara, pe 2022

In cadrul Festivalului educatiei in Timis 2022, marti 31 mai 2022, la Pavilionul expozitional al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului "Regele Mihai I al Romaniei" Timisoara, cele sase facultati ale USAMVB si-au prezentat oferta educationala elevilor din clasele a XI-a si a XII-a.Acest eveniment are loc, dupa ce luni 30 mai, in prima zi a Festivalului educatiei in Timis, elevii de la toate scolile din Timis au venit la USAMVB unde a avut loc loc Targul ofertelor ... citeste toata stirea