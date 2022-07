Festivalul Inimilor 2022 aduce artisti din 11 tari de pe toate continentele, la Timisoara

Festivalul Inimilor 2022 a ajuns la editia cu numarul 31 si se va desfasura in locul stiut si mult indragit de iubitorii de folclor, in Parcul Rozelor Timisoara, in perioada 6 - 10 iulie.Se anunta participarea ansamblurilor din 11 tari de pe toate continentele, dar si a nenumaratelor ansambluri folclorice din Romania.Programul complet al Festivalului Inimilor 20226 iulie-2 august, Casa de Cultura a Municipiului Timisoara: Les Danses du Monde/Dansurile lumii, expozitie foto Francois ... citeste toata stirea