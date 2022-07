Festivalul international de film documentar fARAD revine la Arad si se extinde, la Timisoara

Festivalul international de film documentar fARAD revine, la Arad, intre 7-11 septembrie 2022, pentru a noua editie, dedicata documentarului de investigatie.Festivalul se extinde, in acest an, si la Timisoara, cu doua proiectii speciale, organizate in parteneriat cu Institutul Francez din Timisoara."Documentarul de investigatie, noteaza Dimitris Kerkinos, directorul artistic al fARAD, este un sub-gen specific al documentarului, care se revendica de la etosul si metodele jurnalismului de ... citeste toata stirea