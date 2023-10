Festivalul International de Orga TimOrgelFest 2023 a ajuns si in comuna Dudestii Noi Timis, printr-un concert extraordinar sustinut de Matei Ioachimescu si The Romanian Flute Ensemble.Flautistul exceptional Matei Ioachimescu, conf. univ. dr. care preda la Facultatea de Muzica si Teatru din Timisoara, impreuna cu studentii sai alaturi de care a format un ansamblu de flaute fascinant, al carui repertoriu transcende standardele si isi apropie publicul, au concertat joi seara in Biserica Sf. ... citeste toata stirea