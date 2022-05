Festivalul Luminii readuce magia in Timisoara dupa o lunga perioada de pauza

Cercetasii pregatesc o noua editie a Festivalului Luminii, pentru a indemna publicul timisorean sa aprecieze frumusetea lucrurilor marunte. Evenimentul a ajuns la cea de-a XI-a editie si se va avea loc duminica, 7 mai, in Parcul Central.Festivalul Luminii este un eveniment organizat in sincron in mai multe locatii din Romania, cu scopul de a oferi comunitatii un strop din bucuria si magia lucrurilor marunte, un spatiu linistit, in care sa deconecteze participantii de la agitatia cotidiana si ... citeste toata stirea