Dumbravita TV, in parteneriat cu Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I" din Timisoara prin Akademika Market, cu sprijinul Primariei si Consiliului Local Dumbravita organizeaza Festivalul Tocanitei, la 7 km de Timisoara.Iubitorii de preparate la ceaun sunt asteptati sambata, 22 iulie, chiar in parcul din centrul localitatii, vis-a-vis de primarie. Ajuns la cea de-a noua editie, evenimentul vine in acest an cu noutati si cu doua zone de desfasurare.Comerciantii vor incinge focul ... citeste toata stirea