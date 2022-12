Fetita de 13 ani, lovita in ochiul drept cu o petarda, pe un teren de sport din Caras-Severin

Incident grav in Caras-Severin! O fetita de 13 ani a fost lovita de o petarda in ochiul drept, luni seara, in timp ce se afla pe un teren de sport. Aceasta ar fi fost aprinsa de un tanar de 16 ani. Politistii au deschis in acest caz un dosar penal.Potrivit IPJ Caras-Severin, politistii au fost sesizati luni seara de o femeie cu privire la faptul ca fiica sa de 13 ani a fost lovita in ochiul drept de o petarda.In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca, in ... citeste toata stirea