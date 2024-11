"Fiecare respiratie conteaza"- Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Pneumoniei

Este considerata una dintre principalele cauze de mortalitate la nivel global. In fiecare an, aproape 2,5 milioane de oameni pierd lupta cu aceasta boala, dintre care peste 800.000 sunt copii."Pneumonia, alaturi de cancerul pulmonar, BPOC-ul si TBC-ul reprezinta patologiile pulmonare incluse in top 10 boli mortale la nivel mondial. Din pacate, in ciuda progreselor medicale, aceste afectiuni continua sa faca milioane de victime si sa aduca suferinta. Factorii de mediu, campaniile limitate de ... citește toată știrea