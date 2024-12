Fiica omului de afaceri ucis la Arad in explozia masinii sale si cei doi presupusi complici ai ei raman in arest preventiv

Fiica omului de afaceri aradean Ioan Crisan, ucis cu peste trei ani in urma in explozia masinii sale, precum si doi presupusi complici ai femeii raman in arest preventiv pentru 30 de zile, a decis, luni, Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar decizia magistratilor este definitiva."Respinge, ca nefondate, contestatiile formulate de inculpatii Bilcea Laura Oana, Bulbuc Sebastian Ilie si Horodinca Adrian Bogdan impotriva incheierii F/DL din data de 09.12.2024 pronuntate de Curtea de Apel ... citește toată știrea