Firma lui Ovidiu Tender, Prospectiuni SA, a iesit din insolventa dupa 6 ani

Furnizorul de servicii geologice si geofizice pentru industria petroliera Prospectiuni SA, controlat indirect de omul de afaceri Ovidiu Tender, a iesit din insolventa dupa ce si-a achitat integral datoriile din tabelul de creante, cifrate la un total de 93 milioane leiHotararea instantei vine la 6 ani de la intrarea in insolventa a Prospectiuni SA din in aprilie 2016. Atunci, compania spunea ca a fost obligata sa ceara intrarea in insolventa atat din cauza amanarii de proiecte de catre ... citeste toata stirea