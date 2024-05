Firul timpului - Expozitie personala a artistei Lelia Brinda

Artista plastica Lelia Brinda a adunat din nou o serie de lucrari pe care le aduce in fata publicului timisorean intr-o expozitie intitulata "Firul timpului".Vernisajul expozitiei are loc marti, 21 mai, de la ora 18.00, la Galeria Park (str. G. Enescu nr.1)."Lucrarile adunate in aceasta expozitie continua incercarea mea de a pastra vie legatura sufleteasca cu inaintasii mei, transpunand intru-un limbaj artistic abstract creatii de arta populara si obiecte de familie. In acest demers, am ... citește toată știrea