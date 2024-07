FLIGHT FESTIVAL 2024 s-a incheiat, distractia continua!

Fundatia FLIGHT, organizatorul FLIGHT FESTIVAL, un festival care anul acesta s-a bucurat de prezenta a 90.000 de spectatori, a oferit timisorenilor motive de a petrece vara in oras sau in judet."Festivalul Art & Tech" si-a propus sa continue mostenirea adusa de conceptul FLIGHT in cele cinci editii anterioare si s-a concentrat pe interactiunea cu comunitatea in zona artelor performative si a tehnologiei.Proiectul este unul performativ si de artele spectacolului, avand o puternica componenta ... citește toată știrea