Focar de Covid-19 la Spitalul de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara

Ultima raportare a Directiei de Sanatate Publica Timis arata ca la Spitalul de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara a fost declarat un focar activ, cu sapte angajati infectati, cu totii fiind de asemenea si vaccinati.In aceste momente se efectueaza ancheta epidemiologica in ceea ce ii priveste pe angajatii infectati, care in acest moment se afla in izolare.Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, sambata, trei noi cazuri de infectare cu tulpina Omicron, doua la femei de 24 si 49 de ani, ... citeste toata stirea