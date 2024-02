Laszlo Borbely sustine ca Departamentul Pentru Dezvoltare Durabila este pregatit pentru a veni in ajutorul companiilor care, incepand de anul acesta, trebuie sa respecte niste norme obligatorii de sustenabilitate.Valer Hancas, Corporate Affairs&Communication Director al Kaufland, propune un "Master Plan", schimbarea modului in care Romania face agricultura prin analize statistice, cerere, consum si sezonalitate, IA, "toate parcelele sa fie contractate anterior si sa plantam in functie de ... citeste toata stirea