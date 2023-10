Spatiul fix, dreptunghiular, al Cazarmei U Timisoara este transformat de sculptura! Heliodity (Monumentul Heliului evadat) vizeaza disparitia rapida a Heliului, acest gaz rar, pretios si finit. O forma indefinita, un obiect gonflabil, imagineaza o modalitate de a solutiona tranzienta Heliului, gaz care evadeaza usor de pe planeta noastra, plutind in afara atmosferei pana ajunge in spatiu.Nascuta in Romania si stabilita la Praga, artista Anetta Mona Chisa aduce in Timisoara Capitala Culturala ... citeste toata stirea