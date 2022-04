Fost procuror de la DIICOT Timisoara, in topul celor mai mari pensii de serviciu din magistratura

Un fost procuror din Timisoara, retras din sistemul judiciar in aprilie 2011, se afla in topul celor mai bine platiti magistrati pensionari din Banat si, probabil, si din Romania. Pompiliu Stanciu, care a fost eliberat din functie, de la DIICOT Serviciul Teritorial Timisoara, cu gradul profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, primeste, in fiecare luna, o pensie de serviciu in valoare de 32.500 de lei, adica nu mai putin de 6.500 de euro.O suma ... citeste toata stirea