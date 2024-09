Fosta jurnalista Sanda Nicola s-a alaturat Miscarii "Romania Renaste!", care sustine candidatura independenta la Presedintie a lui Mircea Geoana.Sanda Nicola este in prezent asistent universitar, cercetator si doctor in Stiinte la Universitatea din Liege, Belgia, si publica regulat in reviste stiintifice internationale articole despre rezilienta teritoriala si tranzitia la economia verde in zone postindustriale din Europa, evidentiind legatura dintre dificultatile de reconversie ale acestor ... citește toată știrea