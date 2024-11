Fostul director Florin Cornel Popovici invinge Curtea de Conturi, printr-o hotarare a Tribunalului Timis

Florin Cornel Popovici a fost destituit abuziv din functia de director al Curtii de Conturi Timis, in luna iulie 2024. Zvonurile lansate de oamenii sistemului erau ca acesta ar fi facut mai multe abuzuri in serviciu si ar fi comis alte nereguli extrem de grave. In realitate, Popovici a intrat in conflict cu superiorii sai si a deranjat prin auditarea unor firme apropiate unor oameni politici din Timis si de la Bucuresti.Pe 30 septembrie 2024, Tribunalul Timis a dat o sentinta prin care a ... citește toată știrea