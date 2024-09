Fostul lider al formatiei Cargo, Adi Barar, are statuie in parcul Alpinet

Fostul lider al formatiei Cargo, Adi Barar, care a murit in anul 2021, are o statuie in Timisoara, la initiativa prietenului sau, revolutionarul Corneliu Vaida. Monumentul a fost amplasat pe malul Begai, in parcul Alpinet, langa fostul restaurant Flora, si poarta numele "Adi Barar - Marea Trecere".Statuia a fost dezvelita marti, in prezenta oamenilor care nu l-au uitat pe muzician.Monumentul este la scara 1:1 si se numeste "Adi Barar- Marea Trecere", fiind realizat de Lidia Saskia Menczel. ... citește toată știrea