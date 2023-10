Voce originala si nonconformista a literaturii austriece si europene, romancierul si dramaturgul Franzobel va lansa la Timisoara versiunea in limba romana a romanului sau "Pluta Meduzei", aparut la editura EuroPress Group in excelenta traducere a lui Victor Scoradet. Pe data de 13.10.2023, la ora 19.00, la Libraria Carturesti Piata Victoriei (Strada Doctor Nicolae Paulescu 2), Franzobel va dialoga cu scriitorul Cristian Vicol despre modul in care a fost scris acest adevarat studiu literar avand ... citeste toata stirea