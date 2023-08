Muzeul National al Banatului va invita intr-o calatorie in timp, spre radacinile profunde ale traditiilor noastre: Fratia Sfantului Ioan Nepomuk si a Sfintei Fecioare.Infiintata in 1724 dupa modelul fratiilor din Viena si Praga, aceasta fratie a jucat un rol crucial in istoria Timisoarei, avand ca misiune protectia reputatiei comunitatii si realizarea actelor milostive.Fratia i-a avut in conducerea ei intotdeauna pe cei mai de vaza demnitari mireni. Primul ei rector a fost comandantul ... citeste toata stirea