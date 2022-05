Fritz, amenintari la adresa viceprimarul liberal Cosmin Tabara. Replica: "Grupul PNL nu va putea fi santajat"

Suparat pe consilierii locali ai PNL Timisoara, care i-ar fi blocat la vot mai multe proiecte in ultimele luni, primarul Dominic Fritz i-a dat un ultimatum viceprimarului liberal Cosmin Tabara. Marti, 24 mai, intr-o conferinta de presa, primarul userist a declarat ca face apel la "incredere" si ca le cere viceprimarului Cosmin Tabara si liberalilor sa nu se mai comporte ca si cum ar exista "doua echipe distincte" in primarie si in consiliul local, amenintand chiar cu schimbarea atributiilor ... citeste toata stirea