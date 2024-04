Fritz, fara glume, chiar este contestat!

"Eu sunt timisorean, mandru timisorean. Este o mare onoare pentru mine ca am servit acest oras timp de patru ani si cu increderea timisorenilor e o mare onoare sa continui sa servesc acest oras. Eu nu mai am carte de identitate germana. Mai am un pasaport vechi care este titlu de calatorie, dar care nu contine o adresa, am carte de rezidenta si sunt mandru ca ea pe scrie Timisoara". Asa a rostit Fritz, cu aplomb artistic, manipulator pentru cine vrea sa-l creada, dar cu logica trunchiata pe ... citește toată știrea