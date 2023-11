Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a dat in judecata Ministerul Sanatatii pentru lipsa de transparenta a achizitiilor de vaccinuri impotriva Covid-19, iar in, 10.11.2023, instanta a stabilit primul termen de judecata.Actiunea face parte din campania FACIAS - "RESPECT SI RESPONSABILITATE", venita in sprijinul romanilor care au suferit ca urmare a vaccinarii impotriva Covid-19.FACIAS a atras atentia in repetare randuri cu privire la lipsa de ... citeste toata stirea