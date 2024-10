Furt la muzeului temporar de la stadionul Dan Paltinisanu. Un vizitator a plecat cu un obiect de colectie

Muzeul temporar de istorie amenajat in tribuna oficiala de la stadionul "Dan Paltinisanu" din Timisoara a oferit o incursiune in istoria clubului Politehnica pentru peste 1.000 de vizitatori de toate varstele, in primele doua zile in care a fost deschis, au anuntat cei de la Druckeria. Organizatorii s-au confruntat insa si cu un moment mai putin placut. Un vizitator a plecat cu un obiect din muzeu."Am fost socati sa descoperim ca in cursul zilei de duminica, in intervalul orar 16.00 - 17.00, ... citește toată știrea