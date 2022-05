Fusarium graminearum - spaima fermierilor din Timis

Foto dr. ing. Otilia Cotuna, sefa Biroului de Protectia Plantelor din cadrul SCDA Lovrin TimisUnul dintre cei mai distrugatori patogeni pentru cultura de grau este Fusarium graminearum, care produce albirea si inrosirea spicelor. De fapt, acesta este considerat a fi cel mai periculos, fiindca deterioreaza foarte mult calitatea graului, dar si a altor cereale, daca exista un an favorabil fuzariozelor, asa cum a fost in 2019, in Timis, cand a plouat continuu, toata luna mai si cantitati foarte ... citeste toata stirea