Gala Excelentei Banatene - Celebrand valorile care definesc Banatul si Romania

Timisoara va gazdui, pentru a XI-a oara, Gala Excelentei Banatene, un eveniment emblematic care omagiaza personalitati remarcabile din stiinta, arta, cultura si responsabilitate sociala. Organizata de Consiliul pentru Excelenta al Timisoarei, in parteneriat cu Marea Loja Nationala din Romania, gala ramane un reper in promovarea excelentei individuale si colective, punand in lumina contributiile care sporesc prestigiul Banatului si al tarii pe plan international.Un program de ... citește toată știrea