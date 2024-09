Gala PremiiloraEuroZpentru Directorii Anului 2024 - Oradea gazduieste etapa de jurizare a regiunii de Vest

Pe 12 septembrie, la Oradea, 16 directori de scoala din regiunea de Vest a tarii (judetele din Crisana si Banat) intra in etapa de jurizare regionala a Galei Premiilor pentru Directorii Anului, organizate de AVE (Asociatia pentru Valori in Educatie). Doi dintre directori sunt finalisti regionali la doua categorii.In premiera, AVE a introdus, in procesul de jurizare, o etapa la nivel regional, in care sunt implicati reprezentanti ai companiilor de top din Romania, prezente in regiune, ai ... citește toată știrea