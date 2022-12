Gala TDIS 2022! 33 localitati, 16 tabere, 800 de copii si tineri implicati din Caras Severin

La Centrul Eparhial din Caransebes s-a desfasurat sambata, 10 decembrie, Gala TDIS 2022. Evenimentul de bilant al proiectului eparhial "Impreuna pentru copiii nostri" a avut loc in Sala de festivitati "Mitropolit Nicolae Corneanu a Episcopiei Caransebesului, in prezenta Preasfintitului Parinte Episcop Lucian.Dupa cuvantul introductiv si de bun venit al parintelui Mihai Ciucur, inspector eparhial in cadrul Departamentului de tineret al Episcopiei Caransebesului, au fost vizionate materiale ... citeste toata stirea