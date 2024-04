Galeria Jecza Timisoara, Fundatia Triade si artista Tincuta Marin magnetizeaza publicul din Venetia cu o expozitie in premiera

Galeria Jecza din Timisoara si Fundatia Interart Triade magnetizeaza publicul din Venetia cu o expozitie in premiera in orasul celebrei Bienale de Arta, redeschizand vizitatorilor, dupa un deceniu un spatiu vechi de peste 900 de ani, cu o expozitie intens apreciata de critici, colectionari si iubitori de arta.Una dintre cele mai interesante si apreciate artiste ale noii generatii de creatori din Romania expune la Venetia in timpul Binealei de Arta care este in plina desfasurare. Reprezentata ... citește toată știrea