Garana Jazz Festival 2022. Primii artisti care au confirmat participarea

Garana Jazz Festival se va desfasura anul acesta intre 7-10 iulie 2022. Speram sa va setati reperele vacantei de vara dupa cele ale Editiei a XXVI-a care se va desfasura timp de 4 zile in Poiana Lupului, la poalele Semenicului.Acum 25 de ani, in 1997, a avut loc prima editie Garana Jazz Festival. De la an la an line-up-ul s-a imbogatit constant, legende ale jazzului mondial onorandu-ne cu prezenta si muzica lor. Garana Jazz Festival a devenit atat locul in care poti lua pulsul scenei mondiale ... citeste toata stirea