Gastro Auchan de la Iulius Mall Timisoara, inchis de protectia consumatorilor

In cursul lunii septembrie 2022, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a realizat o serie de controale, pentru a verifica modul in care este respectata legislatia in vigoare, in domeniu, in magazinele lantului de supermarketuri Auchan, la nivelul intregii tari."La nivelul judetului Timis, au fost controlate 4 unitati, iar, pentru neregulile constatate, comisarii timiseni au aplicat urmatoarele sanctiuni:4 amenzi contraventionale, in valoare totala de 45.000 lei1 ... citeste toata stirea