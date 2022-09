Gata cu adeverintele false. Cabinetele medicale scolare din Timisoara se digitalizeaza, iar elevii vor avea "dosar medical unic"

Primaria Timisoara anunta miercuri, 14 septembrie, ca va instala un software "unic in Romania" in cabinetele medicale scolare. Astfel, medicii scolari vor fi conectati la baza de date a medicilor de familie si cei 40.000 de elevi din Timisoara vor avea "dosar medical unic". Medicii din scoli se vor putea conecta la aceasta retea prin cele 34 de calculatoare primite in primavara."Medicina scolara din Timisoara ajunge in era digitala, cu un proiect fara precedent in Romania. Peste 40.000 de ... citeste toata stirea