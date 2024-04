Gazul, tot mai aproape de gospodariile din Dudestii Noi

Primaria Dudestii Noi din judetul Timis anunta ca introducerea sistemului de alimentare cu gaz in comuna se afla intr-o etapa tot mai aproape de realizare.In luna martie, primaria anunta ca urmeaza, in luna aprilie, procedura urcarii anuntului de realizare a lucrarilor in Sistemul Electronic de Achizitii Publice, in vederea desemnarii operatorului economic care va efectua lucrarile."Iata ca anuntul ... citește toată știrea