Intre 19 si 22 octombrie, are loc Gender Equality in cinema: editie speciala Les Films de Cannes la Timisoara, dedicata contributiei femeilor la cinematografia actuala si problematicii legate de reprezentarea de gen in meseriile conexe cinematografiei.Publicul timisorean va avea sansa sa intalneasca personalitati din lumea filmului la el acasa (Cinema Timis si Cinema Victoria) si sa vada in salile de cinema cateva dintre cele mai bune filme ale anului, filme premiate la mari festivaluri de ... citeste toata stirea