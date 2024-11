George Simion, ori la bal, ori la spital

Ori a avut loc un linsaj fara precedent, ori un lider politic plasat in a doua pozitie la prezidentiale a fost demascat cu cateva zile inainte de alegeri ca agent al unei puteri straine. Si ca autor al unor fapte reprobabile extrem de grave. Ori una, ori alta. Daca e spion, va trebui sa paraseasca in ultima clipa cursa prezidentiala. Daca nu, linsajul la care a fost supus ar putea sa-l propulseze pe primul loc.Asa ceva nu s-a mai intamplat in istoria recenta a Romaniei de dupa lovitura de ... citește toată știrea