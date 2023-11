Aradul are o balanta pozitiva, de 284 milioane euro, intre exporturi si importuri, pe primele 6 luni ale acestui an. Fata de luna iunie 2022, diferenta dintre exporturi si importuri, realizata in iunie 2023, s-a dublat.In iunie 2023, Aradul a exportat bunuri in valoare de 331,9 milioane euro si a importat bunuri in valoare 303,9 milioane euro. In ... citeste toata stirea