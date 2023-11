In doua zile, investitii de aprox. 40 de milioane de euro au fost prezentate in judetul Arad.Una este parcul de retail AFI, de pe amplasamentul fostei fabrici de mobila. Este vorba despre primul parc de retail al dezvoltatorului AFI, in Romania. Unele dintre cele mai mari branduri din comert si alimentatie publica sunt reprezentate in parc.A doua investitie consistenta este la Neudorf, de peste 3 milioane de euro! A fost realizata de Holcim, cel mai mare producator de materiale de ... citeste toata stirea