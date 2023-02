Gheorghe Seculici: In judetul Arad functioneaza 10% din jucatorii din industria vinului din Romania

In judetul Arad sunt 46 de firme care se ocupa de cultivarea strugurilor si 16 companii producatoare de vin, a declarat arh. Gheorghe Seculici, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arad. Unele dintre aceste companii sunt multinationale, cu capital italian, olandez, elvetian, francez sau britanic, iar altele sunt romanesti. Principala concentratie a firmelor aradene din industria vinului este, in mod istoric, in zona Minis-Maderat, a precizat arh. Gheorghe Seculici.Avand in ... citeste toata stirea