Gheorghe Seculici: Incurajez firmele sa aplice pentru ajutorul de minimis, primesc banii relativ usor

Presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arad, arhitectul Gheorghe Seculici, informeaza investitorii aradeni ca pot primi un ajutor de minimis de maximum 200.000 de euro fiecare, in cadrul schemei "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale", editia 2023.Programul se desfasoara sub egida Ministerului Economiei. Sesiunea de depunere a cererilor de finantare va dura 30 zile lucratoare, in perioada 13 februarie 2023 - 24 ... citeste toata stirea