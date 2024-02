Gheorghe Seculici: "Nu doar Astra Arad, ci tot Bucurestiul are de suferit pe urma contractului Metrorex"

Statul roman este incapabil sa isi protejeze investitorii autohtoni, iar o dovada clara in acest sens o reprezinta situatia de la metrou, a declarat presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arad, arhitectul Gheorghe Seculici.Uzina de Vagoane Astra Vagoane Calatori Arad a livrat, cu cativa ani in urma, pentru Brazilia, trenurile de calatori care transportau publicul la meciurile Campionatului Mondial de Fotbal. Brazilia a cumparat, deci, vagoane de la Arad. Metrorex insa, in ... citește toată știrea