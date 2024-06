Gheorghe Seculici: "Presedintii Consiliilor Judetene pot dezvolta regiunile istorice ale Romaniei mai eficient decat ministrii!"

Una dintre prioritatile administratiilor locale alese in data de 9 iunie va trebui sa fie reducerea decalajului dintre regiunile istorice ale Romaniei. Presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arad, arhitect Gheorghe Seculici, este de parere ca aceasta sarcina trebuie asumata de presedintii Consiliilor Judetene mai degraba decat de ministri, fiindca sunt mai apropiati de nevoile cetatenilor si sunt mai conectati la realitatile locale. Un argument in plus este ca presedintii au ... citește toată știrea