Gheorghe Seculici: Se apropie targul de mirese "Petreceri de vis", cel mai cochet eveniment de la Expo Arad!

Arad, va avea loc in perioada 10-12 februarie. Este vorba despre "Targul de Mirese" (cunoscut si ca "Petreceri de Vis"), in cadrul caruia, la Expo Arad, vor fi prezentate cele mai noi trenduri in organizarea nuntilor."Industria aceasta a luat un avant deosebit in ultimii ani, iar dupa pandemie s-a relansat. Aradul are sali de evenimente capabile sa gazduiasca nunti de 2000 de persoane, iar printre ele este si un pavilion al Expo Arad, aflat in proprietatea Camerei de Comert. Prin acest targ