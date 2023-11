dm drogerie markt a inlocuit Black Friday cu o zi a donatiilor - Giving Friday - devenita deja o traditie in comunitatea iubitorilor brandului. Inca din 2019, in aceasta zi speciala, 5% din vanzarile din magazinele fizice si magazinul online dm merg catre o cauza nobila. Anul acesta, cei peste 201.000 de lei stransi vor asigura copiilor aflati in dificultate din proiectele SOS Satele Copiilor Romania un trai mai bun.Vineri, 24 noiembrie, a fost o zi magica: cu ajutorul tuturor celor ce au ... citeste toata stirea