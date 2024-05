Granita de la Triplex Confinium se va deschide pe 25 mai

Sambata, 25 mai, in locul unde se intalnesc granitele dintre Romania, Ungaria si Serbia, la Triplex Confinium se vor deschide granitele dintre aceste trei tari. Acolo se intersecteaza teritoriile a trei comune care au devenit sinonime cu colaborarea dintre cele trei tari, in cadrul Euroregiunii DKMT.De la ora 10, in punctul unde cele trei granite se unesc vor avea loc o serie de momente festive. Actiunea va include intalnirea oficialitatilor, deschiderea festiva a frontierei si crosul ... citește toată știrea